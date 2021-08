Juve, venerdì nuovo incontro per Locatelli

La Juventus si prepara a un nuovo affondo per Manuel Locatelli. C'è un giorno cerchiato in rosso nel calendario ed è venerdì 13 agosto: in quella giornata, infatti, ci sarà il quarto incontro tra il club bianconero e il Sassuolo per parlare del centrocampista. Un faccia a faccia che si svolgerà a Torino e dove sarà presente anche l'amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene che, per la prima volta, parteciperà a un incontro per un giocatore. La società, infatti, spera che questo possa essere l'incontro decisivo, quello per dare una svolta definitiva alla trattativa.