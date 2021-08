Da una parte il mercato in entrata, con il profilo di Manuel Locatelli che rimane quello più caldo per regalare un nuovo centrocampista a Massimiliano Allegri, dall'altro la volontà di confermare alcuni importanti elementi già presenti all'interno della rosa bianconera. Tra di loro anche Paulo Dybala , reduce da una stagione complicata con diversi problemi fisici e il cui contratto scadrà il 30 giugno 2022. In quest'ottica, nella mattinata di mercoledì è arrivato alla Continassa Jorge Antun , agente del calciatore, per discutere con la società bianconera dell'argomento rinnovo. Nelle scorse settimane, la Juventus ha infatti ribadito la volontà di puntare fortemente sul calciatore per il futuro (volontà condivisa anche dal calciatore) e ha proposto un contratto fino al 2025 con opzione per un'ulteriore stagione a 8 milioni di euro annui .

Dybala torna ad allenarsi in gruppo

E mentre dirigenti ed entourage sono a lavoro per limare tutti i dettagli per prolungare l'avventura di Dybala in bianconero, il giocatore questo martedì è tornato ad allenarsi in gruppo. L'argentino il 21 luglio scorso aveva accusato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra che lo aveva tenuto ai box per qualche giorno facendogli saltare anche le prime amichevoli. Adesso il problema è alle spalle e Dybala potrà tornare agli ordini di Massimiliano Allegri, anche in vista dell'amichevole in programma per sabato 14 agosto all'Allianz Stadium, quando i bianconeri affronteranno l'Atalanta (match che sarà trasmesso in diretta su Sky Calcio).