Messi, perché indosserà la maglia numero 30

Messi al Paris Saint-Germain, la nuova avventura del campione argentino è cominciata nella giornata di martedì 10 agosto, con l'arrivo nella capitale francese e le prime foto con la maglia che indosserà nella prossima stagione. Un ritorno al passato per lui, almeno per quanto riguarda il numero che avrà sulle spalle: il 30, lo stesso indossato durante le sue prime due stagioni al Barcellona (2004-05 e 2005-06). Inizialmente era stato lo stesso Neymar, proprietario della numero 10 al Psg, a offrirsi per cedere la propria maglia al compagno e amico in arrivo dalla Spagna, ma Messi ha rifiutato, scegliendo di essere lui a cambiare numero in quanto nuovo arrivato nella squadra. Per la prima volta dal 2008 (quando ereditò la 10 del Barcellona da Ronaldinho, dopo aver indossato per altri due anni la 19), Messi cambierà numero di maglia, con buona pace di tutti i venditori di merchandising del Paris Saint-Germain.