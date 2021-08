Napoli al lavoro per prolungare il contratto di Lorenzo Insigne, il cui accordo con la società azzura scadrà il 30 giugno 2022. Nella mattinata di mercoledì, l'agente del capitano del Napoli, Vincenzo Pisacane, è arrivato nel ritiro di Castel di Sangro dove ha incontrato il direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, per porre le basi di un rinnovo di contratto. Non ci dovrebbe essere però un contatto diretto con il presidente Aurelio De Laurentiis, diretto a Roma: il numero uno azzurro ha incontrato nella serata di martedì il ds Giuntoli e Spalletti per un summit di mercato. Al momento rimane un po' di distanza tra la domanda del calciatore e l'offerta della società, ma gli incontri che con tutta probabilità si susseguiranno in queste settimane per provare a limare le differenze. In caso di mancato accordo si apre ogni tipo di scenario, da una possibile cessione del calciatore (25 milioni di euro circa il prezzo del suo cartellino) a un eventuale addio a parametro zero a fine stagione.