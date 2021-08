Chi è Johan Vasquez

Johan Vasquez è nato a Navojoa, in Messico, il 22 ottobre 1998. È principalmente un difensore centrale, ma all'occorrenza può anche occupare il ruolo di terzino sinistro. Alto 1,84m, Vasquez arriva dal Pumas, club messicano con il quale ha collezionato 49 presenze ufficiali, segnando anche 2 gol. Il giocatore è già nel giro della nazionale maggiore del Messico, con cui ha preso parte a 2 partite ufficiali. Vasquez è reduce dall'esperienza alle Olimpiadi di Tokyo con la sua nazionale: il difensore ha disputato 5 incontri e ha segnato anche un gol nella finale per il terzo posto vinta contro il Giappone. Sull'arrivo di Vasquez al Genoa c'è anche stato il parere positivo di Diego Milito: El Principe (38 reti in 52 partite in carriera in rossoblù) ha infatti suggerito ai dirigenti del Genoa di puntare sul giocatore.