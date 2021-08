Roma, trattativa ad oltranza per Abraham

La Roma ha individuato il profilo ideale per sostituire Edin Dzeko, passato all'Inter: è quello di Tammy Abraham. Trattativa ad oltranza ormai per l'attaccante del Chelsea: il ds Tiago Pinto ha incontrato i suoi agenti e nelle prossime ore vedrà anche il giocatore. I giallorossi vogliono fare di tutto per convincere il centravanti, ma restano prudenti non avendo certezze sulla scelta del 23enne e valutano anche possibili piani B. Per questo motivo Tiago Pinto resterà in ogni caso a Londra per pressare il più possibile Abraham ed eventualmente andare sulle alternative: tra queste ci sono Cunha dell'Hertha e Muniz del Flamengo (vicino al Middlesbrough), senza escludere Lacazette. La prossima settimana, intanto, potrebbe arrivare l’annuncio del rinnovo di Darboe fino al 2024 che non sembra intenzionato a valutare eventuali proposte di prestito