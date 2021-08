Tutto sul Genoa 2021-2022

5/14 ©LaPresse

L'ALLENATORE: DAVIDE BALLARDINI



Nessuna rivoluzione in panchina quest'anno per il Genoa che ha deciso di confermare Ballardini, alla quarta distinta esperienza sulla panchina rossoblù. La sua carriera è cominciata con la Sambenedettese, poi una serie di viaggi andata e ritorno tra Cagliari, Palermo e appunto Genoa, con in mezzo anche Pescara, Lazio e Bologna. Solidità difensiva e fisicità messe al servizio anche del reparto offensivo, sempre in crescendo sotto la sua guida. Ottenuta la salvezza nella passata stagione, ha prolungato fino al 2022

