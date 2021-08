L'Atalanta deve fare i conti con l'infortunio di Hans Hateboer, che negli ultimi giorni ha avuto una ricaduta al problema al quinto metatarso del piede sinistro e dovrà restare fuori per diverso tempo, e così deve tornare sul mercato per regalare a Gasperini un rinforzo per la fascia destra. L'ultima idea per quella zona di campo porta al nome di Pol Lirola, di proprietà della Fiorentina e che nell'ultima stagione ha giocato in prestito all'Olympique Marsiglia. Sull'esterno ex Sassuolo c'è però da tempo anche il club francese, che lo vorrebbe anche nella prossima stagione: i contatti con la società viola proseguono ormai da diverso tempo, senza però che si sia ancora arrivati a un accordo. In questo scenario potrebbe spuntarla l'Atalanta.