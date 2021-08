Il centrocampista uruguaiano è stato escluso dalla lista dei convocati per la prima gara ufficiale dei rossoblù contro il Pisa. Semplici: "Non è stato convocato per motivi societari"

Nahitan Nandez e il Cagliari, i rapporti continuano a essere tesi. Il centrocampista uruguaiano, infatti, non è stato convocato da Leonardo Semplici per la prima gara ufficiale del club sardo, che sabato 14 agosto alle 21 ospiterà il Pisa alla Sardegna Arena per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. A spiegare i motivi della mancata convocazione ci ha pensato lo stesso allenatore rossoblù nella conferenza stampa della vigilia: " Nandez? Non verrà convocato per motivi societari . Per i calciomercato chiedete al patron Giulini e al direttore sportivo Capozucca".

Il messaggio sui social

Nandez: "La parola d'onore data va mantenuta"

Qualche giorno fa Nandez era uscito allo scoperto, pubblicando sul suo account Instagram una lettera nella quale prendeva posizione sul suo futuro e chiedeva scusa ai tifosi del Cagliari per alcuni suoi comportamenti. "Mi è stata data una parola d’onore e voglio che venga mantenuta, come ho sempre fatto io dentro e fuori dal campo", si legge in un passaggio del post dell’uruguaiano, che faceva riferimento alla promessa fatta dal Cagliari di lasciarlo andar via in caso di un'offerta da parte di un top club. Una promessa non mantenuta secondo il centrocampista, che salterà la prima gara ufficiale della sua squadra in attesa di capire cosa ne sarà del suo futuro. Il centrocampista era un obiettivo dell'Inter, che l'avrebbe preso anche per fare l'esterno (ruolo già ricoperto nella scorsa stagione). I nerazzurri, però, hanno virato negli ultimi giorni su Dumfries, già a Milano e in attesa di mettersi a disposizione di Inzaghi.