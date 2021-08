Giornata di visite mediche per Dumfries: le immagini della prima tappa al Coni per le visite mediche di idoneità sportiva. In giornata arriverà la firma sul nuovo contratto con l'Inter. L'esterno olandese è il prossimo rinforzo del club nerazzurro che ha scelto il suo profilo per sostituire Hakimi

Una difficile eredità da raccogliere (quella di Achraf Hakimi), un profilo importante per farlo. Dopo essere arrivato nella serata di giovedì a Milano, Denzel Dumfries è ormai pronto per la sua nuova avventura all'Inter. In mattinata le consuete visite mediche che precederanno la sua firma sul contratto e l'inizio ufficiale della sua avventura in nerazzurro. Dopo l'arrivo dalla Roma di Edin Dzeko , la cui ufficialità è attesa nelle prossime ore, l'Inter è ormai a un passo dal registrare un nuovo rinforzo importante per Simone Inzaghi.