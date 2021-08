Primo incontro post Olimpiadi tra l'ivoriano e la dirigenza rossonera per parlare tra le altre cose anche del futuro: il contratto del centrocampista scadrà il prossimo 30 giugno 2022, ma c'è da entrambe la parti la volontà di andare avanti insieme

Una visita di cortesia, per ritrovarsi dopo tanto tempo e parlare tra le altre cose anche del futuro. Si può riassumere così l’incontro avvenuto venerdì pomeriggio tra Kessie, Maldini e Massara a Casa Milan. Il centrocampista ivoriano ha avuto un primo faccia a faccia con la dirigenza rossonera dopo essere tornato dalle Olimpiadi di Tokyo. Tra i temi anche il rinnovo di contratto dell’ivoriano, che scadrà il prossimo 30 giugno 2022. Da entrambe le parti c’è la volontà di rinnovare e andare avanti insieme, ma domanda e offerta devono coincidere: la richiesta del calciatore è di circa 6 milioni di euro a stagione, con la società rossonera che è disposta a compiere uno sforzo pur di trattenerlo e non ripetere quanto accaduto qualche settimana fa, con gli addii a parametro zero di Donnarumma e Calhanoglu.