Il terzino giapponese, svincolato dopo l'esperienza in Ligue 1 con il Marsiglia, è l'ultima idea del Genoa per la difesa. In Italia ha già giocato per sei mesi con il Cesena e per sette anni con l'Inter

Il futuro di Yuto Nagatomo potrebbe essere nuovamente in Italia . Il Genoa sta infatti trattando per il ritorno in Serie A del terzino giapponese ex Inter e Cesena, svincolato dopo l'esperienza della scorsa stagione in Ligue 1 con l 'Olympique Marsiglia , conclusa con 25 presenze. Contatti in corso per definire la trattativa e assicurare un'alternativa in fascia a Davide Ballardini.

I numeri di Nagatomo

Per Nagatomo, laterale difensivo in grado di giocare su entrambe le fasce, quella con il Genoa sarebbe la terza esperienza in Italia. Il difensore giapponese nato a Saijo il 12 settembre 1986 ha esordito in Serie A con il Cesena, dove era arrivato dall'FC Tokyo, nella stagione 2010/11. Dopo sei mesi in Romagna con 16 presenze e un assist, a gennaio del 2011 era passato all'Inter in prestito e a giugno i nerazzurri avevano riscattato il suo cartellino. In nerazzurro ha giocato fino a gennaio 2018, quando è passato al Galatasaray, totalizzando 210 presenze e 11 reti (nella stagione 2013/14 con 5 centri è stato il difensore più prolifico della Serie A con Benatia) in tutte le competizioni. Dopo due anni e mezzo in Turchia, Nagatomo si era poi trasferito a Marsiglia nell'estate 2020. In carriera ha anche all'attivo 125 partite - con 4 reti - giocate con la nazionale del Giappone, con cui ha vinto anche una Coppa d'Asia.