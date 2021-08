Goran Pandev continuerà a giocare nel Genoa per un altro anno. Lo ha annunciato il club rossoblù: "Don't stop me now" è il titolo della canzone dei Queen con cui il Genoa ha scherzato annunciando sui social il rinnovo dell'attaccante macedone. Sarà la sua settima stagione in rossoblù

"Don't stop me now", è il celebre disco dei Queen. Un motto che il Genoa ha voluto utilizzare per dare una notizia davvero importante ai propri tifosi. Chi ancora non ha deciso di fermarsi è Goran Pandev : l'attaccante macedone che ha deciso di prolungare di un altro anno il suo contratto con il club rossoblù. Ufficiale la sua firma per il nuovo contratto fino al giugno 2022 . Arrivato nell'estate del 2015, Pandev effettuerà quindi la sua settima stagione con la maglia del Grifone. Nel giugno scorso era arrivato a scadenza di contratto e aveva preso parte a Euro 2020 da svincolato, facendo sapere che avrebbe preso una decisione definitiva sulla sua carriera solo al termine dell'Europeo. La decisione ora è arrivata: Pandev giocherà un altro anno con la maglia del Genoa.

I numeri di Pandev con il Genoa

leggi anche

Genoa, accordo con l'Atalanta per Lammers

Da quando è arrivato dal Galatasaray, l'attaccante macedone è diventato un punto di riferimento per la squadra e per i suoi compagni. In totale, Pandev ha collezionato 165 presenze ufficiali segnando 32 gol. L'anno scorso, Pandev è sceso in campo 29 volte, trovando il gol 7 volte. 38 anni e non sentirli neanche in Serie A. È anche per questo che Pandev ha deciso di continuare: con il Genoa la storia d'amore proseguirà, per la felicità dei tifosi rossoblù.