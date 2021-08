Chiusa la trattativa che porterà l'attaccante olandese in prestito dall'Atalanta al Genoa: battuta dunque la concorrenza del Verona e adesso manca soltanto l'annuncio ufficiale per il nuovo attaccante rossoblù, che andrà a sostituire Shomurodov dopo l'addio in direzione Roma

Sam Lammers sarà un nuovo attaccante del Genoa: le parti hanno risolto anche gli ultimi dettagli e manca dunque soltanto l'ufficialità per chiudere definitivamente l'operazione che porterà il calciatore in rossoblù in prestito dall'Atalanta. Battuta dunque la concorrenza del Verona, che aveva provato nelle ultime settimane a soffiare Lammers al Genoa, non riuscendo però a far cambiare idea all'olandese classe '97 che alla fine ha deciso di accettare la corte dei rossoblù, che ormai da qualche giorno avevano trovato l'accordo con il club nerazzurro. Il presidente Preziosi sta dunque per regalare un nuovo attaccante a mister Ballardini, a una settimana dall'inizio del campionato e dopo la partenza di Eldor Shomurodov, che ha lasciato il Genoa per accasarsi alla Roma.