Genoa, visite mediche in corso per Bentaleb

Nabil Bentaleb è molto vicino a diventare un nuovo giocatore del Genoa . Il centrocampista algerino, rimasto svincolato al termine della stagione dopo l’esperienza in Germania con lo Schalke 04 , sabato mattina è arrivato a Genova per svolgere le visite mediche e una volta superate potrà firmare il contratto che lo legherà al suo nuovo club per un anno con opzione per il secondo . Venerdì sera il fratello del calciatore era presente a Marassi per assistere alla gara di Coppa Italia tra i rossoblù e il Perugia, vinta 3-2 dai padroni di casa, e per iniziare a conoscere il calcio italiano.

Due esperienze in Premier e una in Bundes

leggi anche

Il Genoa punta Nagatomo: contatti in corso

Per il centrocampista centrale classe '94 si tratterebbe della prima esperienza in Serie A: cresciuto nelle giovanili del Tottenham, Bentaleb non è mai riuscito a imporsi con la maglia degli Spurs tanto da essere ceduto allo Schalke 04 nell'estate 2016. Dopo tre stagioni con i tedeschi, nella quali riesce a trovare continuità di rendimento, viene ceduto in prestito al Newcastle per un anno prima di tornare alla base nella passata stagione, che ha chiuso con 10 presenze tra Bundesliga e DFB Pokal anche a causa di problemi fisici che lo hanno frenato. In Nazionale, dopo aver inizialmente indossato la maglia della Francia U19, Bentaleb ha deciso di giocare per l’Algeria, con la quale ha a referto 5 gol in 35 presenze.