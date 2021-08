L'arrivo di Lionel Messi ha scatenato la fantasie di tutti i tifosi del Paris Saint-Germain, ma non solo. Anche tra i compagni di squadra, dopo l'acquisto della Pulce dal Barcellona, si comincia a pensare in termini di successi a cosa potrà portare un campione del genere. Scatenando anche un po' di invidia in chi non può far parte di questa rosa fantastica, almeno secondo quanto sostiene Angel Di Maria, intervistato da Tyc Sports: "Cristiano Ronaldo morirebbe dalla voglia di essere qui. La qualità e la quantità di giocatori che il PSG ha ora è qualcosa di unico. Non capita spesso nei club e i grandi giocatori vogliono sempre stare con i migliori. Cristiano vorrebbe sicuramente esserci, ma sono arrivati a Messi e per fortuna è molto meglio".