Durante l'incontro durato circa due ore nella mattinata di sabato tra i dirigenti bianconeri e Jorge Antun, agente del calciatore, non si è trovata un'intesa economica per rinnovare il contratto che scadrà il 30 giugno 2022: le parti si prenderanno ancora un po' di tempo per valutare le rispettive proposte e si incontreranno nuovamente a fine mese

La Juventus continua a lavorare al rinnovo di Paulo Dybala, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2022. Nella mattinata di sabato i dirigenti bianconeri si sono incontrati nuovamente con Jorge Antun, agente del calciatore, per provare a porre le basi per un prolungamento: meeting durato circa due ore, durante il quale alla proposta della Juventus fatta pervenire durante il precedente incontro di martedì di un contratto fino al 2025 (con opzione fino al 2026) a 8 milioni di euro a stagione, l'agente di Dybala ha risposto una controproposta, che verrà valutata nei prossimi giorni. C'è dunque ancora distanza tra le parti, che si prenderanno ancora un po' di tempo per valutare la situazione e si riaggiorneranno a fine mese per capire se realmente ci saranno le condizioni per proseguire insieme.