Dopo l'amichevole vinta dal Napoli contro il Pescara per 4-0, Luciano Spalletti ha fatto il punto sulla condizione della sua squadra e sul mercato. Inevitabile toccare l'argomento Lorenzo Insigne . Il capitano del Napoli, in scadenza a giugno 2022, non ha ancora rinnovato il contratto e la sua situazione sembra non sbloccarsi. Si profila quindi la possibilità di vederlo partire dal club azzurro. Queste le parole di Spalletti sull'eventuale futura partenza di Insigne dal Napoli: "Rimane difficile pensare di rinunciare a un giocatore come lui. Io sono fiducioso per il rinnovo . Quest'anno lo avremo sicuramente con noi se nessuno lo viene a prendere. Stiamo parlando di un giocatore che un mese fa è andato a Wembley e di fronte a sessanta mila persone, tutte inglesi, è andato a prendersi la coppa insieme ai suoi compagni: quindi è un giocatore difficilmente turbabile ".

Spalletti: "Il massimo sarebbe mantenere tutti i miei calciatori"

L'allenatore del Napoli poi ha continuato a parlare di mercato: "Noi abbiamo dei calciatori più forti rispetto ai nomi di mercato che circolano. Per me il massimo sarebbe mantenere tutti i miei giocatori. Poi naturalmente sappiamo che c'è più di una competizione e che il livello d'intensità non permette di esserci sempre. Quindi ci vuole una rosa che dia la disponibilità a sostituire qualche calciatore in qualche partita o di partita in partita". E sulla partita d'esordio nella prossima Serie A contro il Venezia, in programma domenica 22 agosto alle 20:45: "Abbiamo bisogno di questa settimana per poter valutare bene la squadra nella sua completezza. Chiaro è che il livello di squadra che siamo ci obbliga sempre a fare la partita e a giocare un buon calcio, oltre che vincere. Contro una neopromossa siamo obbligati a fare anche un po' di più".