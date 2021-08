Al Teofilo Patini di Castel di Sangro un test importante per la squadra di Spalletti a otto giorni dal debutto in campionato contro il Venezia. Match dal sapore speciale per Lorenzo Insigne, esploso proprio al Pescara: il capitano azzurro schierato nel tridente con Politano e Osimhen. Diretta Sky Sport 251, calcio d'inizio alle 17.30