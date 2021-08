L'attaccante bosniaco, che sabato pomeriggio ha esordito in nerazzurro segnando nell'amichevole contro la Dinamo Kiev, ha pubblicato un messaggio sui suoi canali social: "Si apre un nuovo capitolo per me e la mia famiglia"

Dopo l'ufficialità e il saluto alla Roma arrivati nella giornata di sabato, Edin Dzeko è pronto per la sua nuova avventura con la maglia dell'Inter. L’attaccante bosniaco, andato subito in gol con la maglia nerazzurra nell’amichevole di sabato pomeriggio contro la Dinamo Kiev, ha pubblicato un post sui suoi canali social in cui si definisce carico per la sua nuova sfida. "Si apre un nuovo capitolo per me e la mia famiglia: sono contento e orgoglioso di iniziare la mia nuova avventura con l'Inter – ha scritto l'ex numero 9 giallorosso sul suo profilo Instagram. Mi sento carico e pronto a lavorare insieme al club e ai miei nuovi compagni per raggiungere i nostri obiettivi".

Dzeko: "Darò tutto per questa maglia"

Arrivato a Milano, Dzeko ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nerazzurro ai microfoni di Inter TV: "Sono molto felice, è una grande opportunità per me e voglio ringraziare la dirigenza e il mister per la loro fiducia, perché pensano che io possa fare ancora la differenza - ha dichiarato il bosniaco. Arrivo nella squadra Campione d'Italia e in questi sei anni in Serie A ho potuto constatare da vicin cos'è l'Inter e cosa rappresenta". Poi l'attaccante ha raccontato anche un siparietto con Simone Inzaghi: "Ho parlato con il mister e abbiamo scherzato insieme, mi ha detto che finalmente non giochiamo più contro. Sono contento di lavorare con lui perché ha dimostrato con la Lazio di saper fare cose importanti". In chiusura un messaggio all'ambiente nerazzurro: "Sono sicuro che ci divertiremo e che i tifosi saranno contenti. A tutti loro mando un grande abbraccio, darò tutto per questa maglia".