Inter, ecco Dzeko: "Sono carico. Inzaghi è contento che non siamo più avversari"

Dopo l'esordio in amichevole con tanto di gol alla Dinamo Kiev, Edin Dzeko ha parlato al sito dell'Inter dopo l'ufficialità in nerazzurro. "Sono carico per questa nuova avventura. Simone Inzaghi? Mi ha detto subito 'Meno male che non giochiamo più contro"