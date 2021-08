Prima intervista al sito ufficiale del club dell'attaccante belga dopo il ritorno in Premier: "Mi sento più completo, l'esperienza italiana mi ha migliorato. Sono un leader e i miei compagni devono sapere di poter sempre contare su di me. Sono al Chelsea per vincere e dominare anche in Europa"

Premier League-Serie A, andata e ritorno. Romelu Lukaku è tornato al Chelsea dopo 10 anni: "Sono molto felice di essere tornato, felice di vedere volti familiari, quindi non vedo l'ora di iniziare a lavorare con la squadra. Rispetto al Lukaku 18enne mi sento solo più completo. Non parlo delle mie ambizioni personali, ma quelle del club. Ecco perché sono tornato. Il Chelsea vuole continuare a vincere, continuare a crescere come club e dominare in Inghilterra e in Europa. Questo è qualcosa che volevo e sono qui ora, quindi tocca a me aiutare la squadra a raggiungere il suo potenziale", ha ammesso l’attaccante belga nella sua prima intervista da nuovo giocatore del Chelsea al sito ufficiale del club inglese. "Sono un leader ma anche un uomo e un giocatore tranquillo. Cerco di fare il possibile perché tutti attorno a me si sentano a proprio agio e siano fiduciosi. Quando ero all'Inter e quando sono stato capitano della Nazionale, ho fatto il possibile per essere un punto di riferimento soprattutto nei momenti di difficoltà", ha proseguito Lukaku.