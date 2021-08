Il centravanti belga affida ai social la lettera d'addio ai tifosi nerazzurri dopo il trasferimento al Chelsea: "È l'occasione della vita per me, spero lo capiate. Ho sempre dato il 100%, rimango interista per sempre perché senza di voi non sarei l'uomo e il giocatore che sono oggi. Vi amo e per sempre forza Inter"

Nel giorno di Ferragosto ecco il messaggio di saluto di Romelu Lukaku ai tifosi dell'Inter. Il centravanti belga, fresco di passaggio al Chelsea, ha scritto una lettera per congedarsi dopo due anni in nerazzurro. Partendo con un ringraziamento: "Grazie per avermi amato come fossi uno di voi. Grazie per aver fatto sentire a casa me e la mia famiglia - le sue parole su Instagram - grazie per il supporto incondizionato e l'amore quotidiano. Grazie per avermi motivato ancora di più dopo la prima stagione". La spiegazione dell'addio è in poche righe: "Spero che capiate la mia decisione di passare al Chelsea. È l'occasione della vita per me e penso che in questo momento della mia carriera sia l'occasione che ho sempre sognato".