È in programma un nuovo incontro con Ramadani e la Fiorentina per il rinnovo di Milenkovic. Pezzella piace al Betis Siviglia: l’idea della Fiorentina è quella di cedere il giocatore agli spagnoli, per sbloccare Nastasic in entrata e mantenere in rosa proprio Milenkovic. Curiosità: era stato proposto uno scambio Pezzella-Godin con il Cagliari, ma non è andato in porto.