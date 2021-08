L'esterno olandese alla tv ufficiale nerazzurra: "Che bello essere nel club campione d'Italia, per me è una grandissima opportunità. Qui si gioca a cinque come in nazionale, mi troverò bene. Obiettivo? Confermare lo scudetto e fare una buona Champions"

Il sorriso stampato sul volto e le idee chiarissime. “Aver firmato per l’Inter è una sensazione bellissima , sono felicissimo di arrivare nella squadra campione d'Italia. È una grandissima opportunità per me , sono davvero contento", parola di Denzel Dumfries . L’esterno olandese, arrivato dal Psv per 12.5 milioni di euro più 2.5 circa di bonus si racconta a Inter TV, parlando anche delle proprie caratteristiche: "Sono un esterno a cui piace attaccare, mi trovo bene nella linea a cinque: l'Inter gioca con questo sistema come anche la nazionale olandese, mi sento a mio agio. Quindi sì, mi piace attaccare anche se il mio primo compito è quello di difendere".

"Obiettivi? Confermare lo scudetto e fare una buona Champions"

Dumfries che in rosa troverà un altro olandese, De Vrij: "Ho parlato con Stefan più volte anche prima di firmare con l’Inter. Mi ha aiutato molto, ci siamo parlati, siamo buoni amici, veniamo dalla stessa città e lo conosco benissimo: è bello essere un suo nuovo compagno di squadra". L’ex Psv sarà l’undicesimo olandese nella storia del club nerazzurro: "So bene quali sono stati i campioni olandesi che hanno vestito questa maglia, è un onore far parte di questa lista". Pensiero sull’annata calcistica che sta per iniziare: "L’obiettivo è quello di disputare una buona stagione e provare nuovamente il campionato e a fare una bella Champions League. Spero di ritagliarmi il mio spazio, non vedo l’ora di iniziare”. Per concludere un messaggio ai tifosi: "Forza Inter!".