A piccoli passi verso l’approdo in rossonero. Il Milan continua a lavorare per portare a Milanello Alessandro Florenzi, l’esterno destro individuato dalla dirigenza rossonera come il profilo giusto per rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti positivi tra tutte le parti in causa e si sta lavorando per trovare la formula giusta per arrivare alla fumata bianca. Il Milan, infatti, vuole il giocatore in prestito con diritto di riscatto, mentre la Roma chiede un obbligo di riscatto a condizioni decisamente semplici da raggiungere.