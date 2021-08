Continua a essere bloccato in casa Fiorentina il rinnovo di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo ha un contratto in scadenza nel giugno 2023, ma le trattative per il prolungamento con il club viola non stanno andando avanti. La Fiorentina aveva proposto un rinnovo a 3,5 milioni di euro più 500mila di bonus facili da raggiungere per un totale di 4 milioni netti (8 lordi senza il Decreto Crescita). Anche la clausola rescissoria era stata ormai concordata trovando sugli 80 milioni di euro il giusto compromesso tra i 70 richiesti dal giocatore e i 100 dalla società di Commisso. Una volta vicini all'intesa, l'entourage del classe 2000 aveva poi chiesto 2 milioni di bonus per la firma, per cui c'era stata comunque un'apertura da parte dei viola. La trattativa si è bloccata quando gli agenti hanno provato ad avere anche il mandato esclusivo per vendere Vlahovic il prossimo anno al valore concordato della clausola oltre a una percentuale sulla cessione. Condizioni che la Fiorentina ha deciso di non accettare, interrompendo così i discorsi per il rinnovo. La situazione resta ora delicata, anche perché l'Atletico Madrid ha virato su Cunha dell'Hertha Berlino dopo aver ritenuto a sua volta troppo alte le commissioni richieste dall'entourage del giocatore (circa 8 milioni) per finalizzare l'offerta da 50 milioni più 10 di bonus. Una situazione delicata che il presidente Commisso con Daniele Pradè e Joe Barone cercheranno di risolvere nei prossimi giorni.