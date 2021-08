Primo rinforzo di questa sessione di mercato per il Napoli, che ha chiuso per l'arrivo di Juan Jesus. Il club azzurro ha trovato l'accordo per il difensore brasiliano, che firmerà un contratto per una stagione. Il Napoli era alla ricerca di un quarto difensore centrale, dopo l'addio di Maksimovic a scadenza di contratto. Oltre a Manolas, Koulibaly e Rrahmani, quindi, ora Luciano Spalletti potrà contare anche su Juan Jesus, che era svincolato e ha accettato l'offerta presentatagli dal club di Aurelio De Laurentiis. Visite mediche a Villa Stuart per il brasiliano, che successivamente firmerà il contratto.