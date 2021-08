Chi è Zaydou Youssouf

approfondimento

Ed è proprio al Bordeaux che ha conosciuto anche Aurélien Tchouaméni, centrocampista del Monaco più giovane di un anno e obiettivo di mercato per la Juventus. I due, oggi avversari in Ligue 1, si ritrovavano in stanza per bere di nascosto sciroppi alla fragola (i dolci erano proibiti) e sono diventati nel tempo molto amici. Tra le caratteristiche di Youssouf c'è sicuramente la duttilità: in carriera ha giocato da mediano, ma anche in posizione più avanzata con alcune partite addirittura da esterno d'attacco in un 4-3-3. Nel suo ruolo naturale ha invece debuttato con la Francia Under 21 nel 2019, affrontando Georgia e Svizzera nelle qualificazioni agli Europei di categoria. Non solo un centrocampista: il Napoli, intanto, è alla ricerca anche di un quarto difensore centrale da affiancare a Koulibaly, Manolas e Rrahmani. Una possibile ipotesi porta al ritorno di Nikola Maksimovic, svincolato dopo le ultime tre stagioni in azzurro con 99 presenze totali e anche 2 gol. Il serbo potrebbe tornare, ma solo nell'eventualità in cui decidesse di accettare un anno di contratto. Le possibili alternative sono Daniele Rugani, nel caso in cui la Juventus dovesse aprire a un prestito, e Juan Jesus, anche lui senza squadra e con cui Spalletti ha già lavorato ai tempi della Roma. Capitolo esterno: si è complicata la pista che porta a Pervis Estupinan, classe 1998 del Villarreal. Negli ultimi giorni i contatti tra i due club si sono intensificati, ma ora Unai Emery non sembra più intenzionato a lasciar partire il calciatore. Gli spagnoli hanno provato così a proporre un altro profilo per quel ruolo che, però, non interessa al Napoli.