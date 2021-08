I numeri di Pedro alla Roma

L'idea di lavorare nuovamente con Sarri dopo la vittoria dell'Europa League 2018/2019 al Chelsea stuzzica Pedro, che in quella stagione segnò 13 reti e fornì 5 assist in 52 partite giocate. Il 34enne spagnolo, arrivato in giallorosso nell'estate 2020 dopo cinque annate al Chelsea, ha messo insieme nella sua prima stagione nel calcio italiano 40 presenze, di cui 30 da titolare, con 6 reti e 7 assist in tutte le competizioni. Dopo una prima parte di stagione da protagonista con Fonseca in panchina, aveva perso spazio da gennaio in poi. Ora una nuova pista di mercato potrebbe portarlo a restare in Italia e a Roma.