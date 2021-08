Il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez , in scadenza a giugno 2023, è una priorità per l' Inter . Nella giornata di mercoledì i dirigenti nerazzurri hanno incontrato Alejandro Camaño , agente dell'attaccante argentino. Un incontro lontano dalla sede del club, fissato per studiare il prolungamento e l'adeguamento economico del legame tra l'Inter e il 23enne di Bahia Blanca, che ha avuto un ruolo importante nella vittoria dello scudetto con 17 gol in 38 partite nella scorsa Serie A . L'Inter è pronta a offrire un accordo fino al 2026 per il classe '97 , diventato sempre più centrale nei piani della società nerazzurra.

Rinnovo Lautaro, il punto

Chiara l'intenzione del club nerazzurro: dopo la partenza di Romelu Lukaku, l'Inter non vuole privarsi anche dell'attaccante argentino, reduce dalla vittoria della Copa America con l'Argentina. Le proposte per Lautaro in questa finestra di calciomercato non sono mancate: su tutte quella del Tottenham che, in attesa di definire il futuro di Harry Kane, aveva proposto a inizio agosto 90 milioni di euro per il cartellino dell'ex Racing Avellaneda. La volontà del giocatore è quella di restare a Milano anche nella prossima stagione, come confermato dal suo agente a una tv argentina. L'attaccante, intanto, salterà l’esordio della squadra di Simone Inzaghi in Serie A contro il Genoa (sabato 21 agosto alle 18:30) dopo aver riportato un leggero risentimento al muscolo psoas. L'argentino era comunque indisponibile per una squalifica risalente all'ultima giornata dello scorso campionato.