Per il centrocampo in arrivo Basic

leggi anche

I bomber dell'estate: chi ha segnato di più?

Oltre Pedro, il presidente Lotito sta per risolvere il problema legato all'indicatore di liquidità e potrà tesserare i calciatori che hanno svolto il ritiro con il club biancoceleste. Una volta trovata la via d'uscita, che non dipenderà dalla cessione di Correa, il mercato della Lazio prenderà il via. Verrà sbloccato la trattativa Pedro e quella per Toma Basic, centrocampista in arrivo dal Bordeaux per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Potrebbe decollare anche il discorso con l'Eintrach Francoforte per Kostic, con Tare che negli ultimi giorni di mercato sarà impegnato a regalare a Maurizio Sarri i giocatori di cui ha bisogno.