"Acf Fiorentina comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Nikola Milenkovic per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2023". Con questo comunicato ufficiale il club viola ha annunciato la realizzazione dell'auspicio che ieri, intervistato dall'Ansa, aveva espresso il presidente Rocco Commisso da Marina di Gioiosa Ionica: "Mi auguro che resti anche se lui, rispetto all'attaccante (Vlahovic, ndR), ha un altro solo anno di contratto con noi, ragion per cui su di lui bisognerà valutare attentamente la situazione nell'interesse del club".

Milenkovic: "Orgoglioso del rinnovo, mai chiesto di essere ceduto"

Il difensore serbo dopo la firma è stato intervistato dai canali ufficiali del club: "Sono molto contento, molto orgoglioso del rinnovo: non ho mai chiesto di andare via dalla Fiorentina. Durante questi anni ci sono state offerte molto alte da parte di altri club d'Europa ma non sono mai andato dalla dirigenza per chiedere di essere ceduto, mi sono comportato sempre da professionista nel rispetto di questa città, questa maglia e questi tifosi. Ho sempre preferito che fosse il campo a parlare per me e quello che vedo oggi è lo stile di gioco che propone il mister con il suo staff, è lo stile che piace a me, dove posso esprimermi al meglio. Vedo sinergia tra mister e squadra, una cosa che mi trasmette la sensazione che quest'anno possiamo fare bene. Spero proprio che i tifosi saranno sugli spalti per darci il sostegno come hanno sempre fatto: sono il nostro 12esimo giocatore. Spero che tutti insieme possiamo portare questo club e questa città dove meritano".