Pedro è un nuovo calciatore della Lazio : l'attaccante spagnolo compie dunque il salto da una sponda all'altro del Tevere ed è ufficialmente a disposizione di Maurizio Sarri , in questa sua nuova avventura con la maglia biancoceleste. Un ottimo rapporto con l'allenatore, cementato durante l'anno insieme al Chelsea, che è stato fondamentale per il buon esito della trattativa. I biancocelesti hanno così acquistato il calciatore (che vestirà la maglia numero 9) dalla Roma senza alcun esborso economico, ma si faranno carico delle spese relative all'ingaggio di quasi 8 milioni lordi in due anni. Questo perchè Il club giallorosso aveva pensato di cedere all'estero l'ex Chelsea e Barcellona, ma così facendo avrebbe perso il vantaggio del decreto crescita e avrebbe dovuto pagare allo Stato 3,5 milioni di indennizzo. Inoltre è previsto un bonus per il calciatore , che è ancora da definire, legato alle presenze e al raggiungimento di determinati obiettivi.

Per il centrocampo in arrivo Basic

approfondimento

Serie A, tutti gli acquisti ufficiali (finora)

Oltre Pedro, il presidente Lotito sta risolvendo in queste ore il problema legato all'indicatore di liquidità e potrà tesserare i calciatori che hanno svolto il ritiro con il club biancoceleste. Una volta trovata la via d'uscita, che non dipenderà dalla cessione di Correa, il mercato della Lazio prenderà il via. Verrà sbloccato la trattativa Pedro e quella per Toma Basic, centrocampista in arrivo dal Bordeaux per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Potrebbe decollare anche il discorso con l'Eintracht Francoforte per Kostic, con Tare che negli ultimi giorni di mercato sarà impegnato a regalare a Maurizio Sarri i giocatori di cui ha bisogno.