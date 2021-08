Con Emerson Palmieri ufficialmente passato al Lione, il Napoli lavora su altri obiettivi per la fascia sinistra della difesa. Il club azzurro ha riattivato i contatti per Mathias Olivera del Getafe, seguito da tempo per rinforzare la squadra di Luciano Spalletti. Laterale sinistro uruguaiano classe 1997, Olivera è arrivato in Spagna nel 2017. Il Napoli ha chiesto il giocatore in prestito con diritto di riscatto, formula che non scalda particolarmente gli spagnoli, che hanno intanto definito l'arrivo di Jakub Jankto dalla Sampdoria: il club azzurro ha però intenzione di insistere perché considera Olivera una delle opzioni principali in quel ruolo, dove oggi Spalletti dispone di Mario Rui e Faouzi Ghoulam, che si sta però rimettendo da un lungo infortunio.