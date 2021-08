Juan Jesus è un giocatore del Napoli. La conclusione positiva della trattativa è stata annunciata dal club azzurro in una nota ufficiale: "La SSC Napoli - si legge - comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Juan Jesus per la stagione sportiva 2021/2022 con opzione per la successiva stagione sportiva 2022/2023". Il 30enne brasiliano, già sottoposto alle visite mediche martedì a Villa Stuart, è il primo rinforzo dell'estate 2021 per la rosa allenata da Luciano Spalletti. Al giocatore sarà garantito un ingaggio da un milione di euro a stagione (più un bonus di duecento mila euro in caso di qualificazione in Champions League). Con il suo arrivo il Napoli allarga il pacchetto di difensori centrali, che comprende anche Koulibaly, Rrahmani e Manolas.