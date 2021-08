Il Genoa perfeziona le ultime mosse di mercato in attacco. Preziosi ha individuato l'erede di Shomurodov: è Thomas Henry, attaccante francese classe 1994 di proprietà dell'OH Leuven (Belgio). Trattativa avanzata per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante. Destro in uscita: lo Spezia è pronto ad accoglierlo

Il Genoa è a un passo da un Henry. Non l'ex Arsenal e Juve Thierry ma Thomas, attaccante francese di 27 anni che gioca in Belgio nell'OH Leuven. Dal 2019 a oggi ha segnato 45 gol in 79 partite con il club belga. Quest'anno è già a quota 3 in quattro partite, nella scorsa stagione ne ha segnati 21 e l'anno prima 15. È un attaccante di 191 cm, un giocatore da area di rigore. La trattativa è a buon punto: accordo vicino per un trasferimento definitivo a cinque milioni e mezzo di euro. Il Genoa conta di chiudere per l'inizio della prossima settimana. Potrebbe essere, dunque, Henry l'erede di Shomurodov in rossoblù.