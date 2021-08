L'Inter stringe per arrivare al nuovo attaccante: avanzano le trattative per Thuram e Correa. Una decisione definitiva verrà presa a partire da domenica. Decisiva sarà la scelta di Simone Inzaghi, che comunque vuole il nuovo rinforzo in attacco già per la seconda giornata di campionato contro l'Hellas Verona

L' Inter continua a lavorare sul mercato per stringere le ultime operazioni soprattutto in attacco. Le piste più calde portano a Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach e Joaquin Correa della Lazio. In giornata ci sono stati nuovi contatti tra l'Inter e il Borussia per Thuram. Il club tedesco è disponibile a venire incontro alla cifra che vorrebbe spendere l’Inter (intorno ai venti milioni) per l'attaccante francese. All'inizio il Borussia chiedeva trenta milioni: intorno ai venticinque milioni l’affare si può chiudere.

Inter, la situazione legata a Correa

In parallelo alle trattative per Thuram, l’agente del giocatore Alessandro Lucci ha portato avanti l’affare Correa. Nella giornata di oggi l’agente ha parlato con la Lazio per cercare di far abbassare il prezzo del Tucu. Una volta che l’Inter avrà in mano tutto il dossier Correa (con i prezzi finali), allora i dirigenti nerazzurri potranno poi decidere definitivamente su quale attaccante affondare tra Correa e Thuram. Decisiva sarà la valutazione di Simone Inzaghi. Una decisione verrà presa non prima di domenica. L'obiettivo dell'Inter è di avere il nuovo attaccante per la seconda giornata di campionato contro l'Hellas Verona.