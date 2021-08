Il Milan si avvicina a Pellegri . L'attaccante classe 2001 nato a Genova è l'obiettivo per completare l'attacco della squadra di Stefano Pioli. Un accordo con il giocatore è stato trovato. Adesso manca l'ok del Monaco all'offerta del Milan che vorrebbe avere Pellegri con la formula del prestito oneroso (a un milione) con diritto di riscatto fissato a sei milioni . Un diritto che sarebbe pronto a diventare obbligo in caso di raggiungimento di un tot di presenze. In più, al Monaco è stato offerto un ulteriore milione di bonus al raggiungimento degli obiettivi stagionali del Milan e anche una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

Dopo tre stagioni e mezzo, Pellegri è vicino al ritorno in Serie A

Era il gennaio del 2018 quando il giovane Pellegri lasciava la Serie A. Il Genoa lo aveva ceduto al Monaco per una cifra di poco superiore ai venti milioni di euro. Pellegri aveva ancora da compiere 17 anni ma si era già fatto conoscere in Serie A: con il Genoa, in dieci partite aveva già segnato tre gol. Il primo lo aveva segnato a 16 anni, due mesi e undici giorni, a Roma, nel giorno dell'addio di Francesco Totti. Al Monaco poi Pellegri non ha mai trovato continuità (solo 2 gol in 23 presenze), a causa di molti problemi fisici che adesso spera di essersi lasciato alle spalle. Anche perché nel suo futuro potrebbe esserci di nuovo la Serie A, forse a tinte rossonere. Pellegri oggi ha vent'anni e ancora tutta una carriera da scrivere.