Vlahovic verso la permanenza a Firenze

Un vero e proprio colpo di mercato fatto in casa: perché il rinforzo per la Fiorentina in vista della prossima stagione sarà la permanenza di Dusan Vlahovic. Dai segnali delle ultime ore, infatti, appare ormai una decisione quasi definitiva quella relativa alla conferma dell’attaccante serbo classe 2000, grande obiettivo di mercato dell’Atletico Madrid di Simeone, che aveva offerto alla Fiorentina 50 milioni di euro, più 10 di bonus oltre a una percentuale del 20% sulla futura rivendita. Una telenovela dunque che dovrebbe concludersi con un lieto fine per la società e tutto l'ambiente viola: gli spagnoli dell’Atletico Madrid si sono ormai arresi alla volontà della Fiorentina di trattenere almeno per un altro anno il proprio gioiellino, ma anche dello stesso Vlahovic di rimanere a Firenze. Una volontà evidentemente emersa nei colloqui avuti con il presidente Commisso, che ha incontrato il giocatore a Roma dove attualmente si trova la Fiorentina in vista dell’esordio in Serie A all’Olimpico di domenica sera.