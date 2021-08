Vlahovic resta in viola

Dusan Vlahovic resterà alla Fiorentina. L’Atletico Madrid se ne sta facendo una ragione e si sta arrendendo alla volontà del club viola di trattenere l’attaccante. Lo stesso giocatore vuole rimanere nonostante il pressing delle ultime ore da parte degli spagnoli. Il presidente Commisso, a Roma per la partita fra i viola e i giallorossi di Mourinho, ha parlato con Barone e Pradè e con il ragazzo, il cui contratto è in scadenza nel 2023 e che poteva essere tentato di giocare la Champions con l’Atletico. Anche se non si dovesse trovare subito un accordo per il rinnovo, Vlahovic potrebbe quindi restare anche a scadenza come ha comunicato lo stesso attaccante al presidente Commisso: “Vlahovic non è sul mercato, non è in vendita”, ha ribadito Joe Barone prima della partita contro la Roma.

A questo punto gli spagnoli lavoreranno per chiudere Cunha dell’Hertha Berlino.