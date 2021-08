L'Atalanta prosegue nella ricerca di un esterno destro per sostituire l'infortunato Hateboer. L'ultima idea è quella di Andrea Conti del Milan: per lui si tratterebbe di un ritorno. I primi contatti sono già stati avviati

Gasperini e i dirigenti dell' Atalanta sono alla ricerca di un esterno destro. L'infortunio di Hateboer (microfrattura del quinto metatarso del piede sinistro, sarà fuori per circa tre mesi) costringe la Dea a essere ancora attiva sul mercato e per quel ruolo ha bisogno di un rinforzo: il possibile ritorno di Zappacosta è sfumato (il giocatore è destinato alla Fiorentina), ma c'è un altro giocatore che potrebbe tornare all'Atalanta. Si tratta di Andrea Conti , l'esterno del Milan classe 1994 che è cresciuto nel settore giovanile della Dea, dove ha anche esordito in Serie A. I primi contatti sono già stati avviati , ma sul giocatore ci sono anche Cagliari e Genoa.

I numeri di Andrea Conti

Andrea Conti ha esordito nel calcio professionistico con la maglia del Perugia. Cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, l'esterno destro è stato girato in prestito prima al Perugia e poi alla Virtus Lanciano dove ha giocato le sue prime partite rispettivamente in Lega Pro e in Serie B. Nella stagione 2015/2016 poi, l'Atalanta lo ha inserito nella sua rosa e Conti ha fatto l'esordio anche in Serie A, il 6 gennaio 2016, contro l'Udinese. Nella sua prima stagione, Conti ha disputato 14 partite in A segnando anche 2 gol contro Hellas Verona e Fiorentina.

La svolta e il trasferimento al Milan

La stagione seguente è stata quella della svolta: Conti disputa 33 partite con l'Atalanta e segna 8 gol. Nell'estate 2017 il Milan si convince a investire su di lui 24 milioni di euro. In rossonero ha giocato 51 partite ufficiali tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Europa League. La sua crescita è stata anche frenata da alcuni problemi fisici soprattutto al ginocchio che lo hanno tenuto fermo per molto tempo. L'anno scorso poi è stato girato in prestito al Parma nella sessione invernale di calciomercato (11 presenze per lui). Adesso è tornato al Milan ma su di lui ci sono Genoa, Cagliari e Atalanta. Che sta provando a farlo tornare. Si tratterebbe infatti di un ritorno a quattro anni di distanza dalla sua partenza.