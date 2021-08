Arrivata la risposta da parte del Monaco, che ha accettato l'offerta del Milan: il calciatore si trasferirà in prestito a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 6, che si trasformerà in obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Pellegri sarà a Milano nella giornata di lunedì per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto

Il Milan ha ormai definito l'ottava operazione in entrata di questo calciomercato: Pietro Pellegri sta per diventare un nuovo calciatore rossonero. Nel pomeriggio di domenica è arrivata la risposta positiva da parte del Monaco alle richieste del Milan e così nella giornata di lunedì, il calciatore sarà a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto che lo legherà al club rossonero. Pellegri si trasferirà al Milan in prestito oneroso a 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 6, che si trasformerà in obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Non solo, perchè nel contratto sarà previsto un ulteriore milione di euro legato a bonus e obiettivi raggiunti da Pellegri più un 15% sulla futura rivendita dell'attaccante classe 2001. Pellegri è pronto dunque a tornare in Italia, a tre anni e mezzo dal suo addio al Genoa per iniziare l'avventura con la maglia del Monaco.