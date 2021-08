Bayern Monaco, Kimmich rinnova fino al 2025

Il Bayern Monaco ha annunciato, sui propri canali social, il rinnovo del centrocampista Joshua Kimmich. Il 26enne tedesco, che era in scadenza nel 2023, ha firmato un nuovo contratto con la squadra bavarese fino al 2025. Joshua Kimmich al Bayern ha già conquistato 6 Bundesliga, 3 coppe e 4 supercoppe nazionali, oltre a 1 Champions League, 1 Mondiale per club e 1 Supercoppa Europea. In totale per lui 264 partite e 30 reti.

"Monaco è la mia seconda casa"

"Il motivo più importante per il mio prolungamento del contratto è che qui al Bayern posso godermi la passione per il calcio ogni giorno - le parole di Kimmich -. Ho una squadra con la quale posso ottenere qualsiasi cosa e molti dei miei colleghi sono diventati veri amici. Sono convinto che molto sarà possibile al Bayern nei prossimi anni. Inoltre, la mia famiglia si sente molto a proprio agio qui. Monaco di Baviera è diventata una seconda casa".