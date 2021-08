La Fiorentina cerca a destra: Celik o Odriozola

Due i nomi che i Viola stanno valutando come rinforzo per Italiano: il turco Celik, che il Lille valuta 12 milioni di euro (8 milioni l'offerta), e Odriozola, con il Real Madrid che ha aperto alla cessione in prestito

Dopo Lucas Torreira, il terzino destro. La Fiorentina continua a lavorare per regalare a Italiano nuovi rinforzi dal mercato e la priorità – sfumato Zappacosta che si è ufficialmente trasferito all’Atalanta – è un esterno destro. La società viola ha individuato due profili: la prima scelta è Zeki Celik, turco classe 1997 del Lille con cui è già stata avviata una trattativa. I viola vogliono provare a concludere l’operazione in prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze che farà il calciatore, ma c’è ancora distanza sulla valutazione: il Lille valuta Celik 12 milioni di euro, la Fiorentina ne offre 8. Oltre a Celik, la Fiorentina sta portando avanti parallelamente la trattativa con il Real Madrid per avere in prestito Odriozola, terzino destro che la Fiorentina ha cercato di prendere già a gennaio. Gli spagnoli hanno dato l’ok all’operazione, con il giocatore che farà sapere nelle prossime ore se accetterà o meno la destinazione viola.