Il centrocampista dell'Arsenal è in viaggio verso l'Italia, come mostrato dallo stesso calciatore su Instagram, dove nelle prossime ore sosterrà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con la Fiorentina: trasferimento in prestito oneroso a 1 milione e mezzo di euro, con diritto di riscatto fissato a 15

La Fiorentina è pronta ad accogliere il suo nuovo centrocampista: si tratta di Lucas Torreira , che nelle prossime ore raggiungerà Firenze per sottoporsi alle visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con il club viola. A ufficializzare di fatto il suo arrivo in Italia è stato lo stesso calciatore, che ha regalato a tutti i tifosi un indizio tramite il proprio profilo Instagram: una foto a bordo di un aereo, accompagnata da una bandiera dell'Italia. Un chiaro segnale del suo imminente ritorno nel paese che già lo aveva accolto nel 2014, quando appena 18enne il Pescara lo acquistò dal Montevideo Wandereres. Due anni in biancoazzurro, prima di trasferirsi alla Sampdoria per altre due stagioni e indossare successivamente le maglie di Arsenal e Atletico Madrid. A 25 anni è pronto a ripartire dall'Italia , la Fiorentina lo aspetta.

I dettagli dell'operazione

Lucas Torreira si trasferirà dall'Arsenal alla Fiorentina in prestito oneroso da un milione e mezzo di euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Come detto, per il centrocampista uruguaiano sarà un ritorno visto che ha già giocato 71 volte (con 4 gol) in Serie A con la maglia della Sampdoria tra il 2016 e il 2018. Prestazioni che gli valsero il trasferimento all'Arsenal per 30 milioni di euro. Dopo l'ultima stagione in prestito all'Atletico Madrid, per Torreira si aprono le porte di un nuovo trasferimento temporaneo, questa volta però nella terra che conosce meglio di tutte, almeno calcisticamente: l'Italia.