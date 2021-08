Un vecchio pallino che potrebbe tornare prepotentemente di moda in questi ultimi giorni di mercato per la Juventus. In caso di addio di Weston McKennie – diversi i club interessati al centrocampista americano che piace anche al Tottenham di Paratici, l’uomo che lo ha portato alla Juventus un anno fa –, i bianconeri stanno valutando la possibilità di prendere un nuovo rinforzo in mediana e l’ultima idea porta ad Axel Witsel, belga classe 1989 che Max Allegri voleva alla Juventus già 5 anni fa. In scadenza di contratto nel 2022 con i Borussia Dortmund, Witsel è stato proposto ai bianconeri da un intermediario e la società italiana sta valutando seriamente l’opportunità. Oltre a essere un giocatore già pronto, Witsel è sempre stato un pallino della Juve e di Allegri. Il suo eventuale arrivo, però, è legato alla cessione di McKennie.