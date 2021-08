Detto del possibile scambio Biraschi-Izzo col Genoa, per la difesa, oltre a Becao e Ozan Kabak, viene seguito anche David Zima, centrale ceco classe 2000 dello Slavia Praga. Mercato in uscita: per Iago Falque c'è la possibilità AEK Atene. Ufficiale invece la cessione di Lyanco al Southampton a titolo definitivo. Per la Primavera, poi, visite mediche per il centrocampista offensivo classe 2002 Matthew Garbett – neozelandese che ha lasciato quindi in Flakenberg. Trasferimento a zero col 15% della futura rivendita, contratto di due anni con opzione per il terzo.