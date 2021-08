Le parole del direttore sportivo dei parigini sull'interesse del Real Madrid per l'attaccante francese: "Se Kylian partirà, lo farà alle nostre condizioni. Questo vale anche per qualsiasi altro giocatore. Da due anni il Real sta avendo un comportamento scorretto e illegale" CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS IN TEMPO REALE Condividi:

160 milioni di euro. Tanto ha offerto il Real Madrid per Kylian Mbappé. Una proposta, però, non ritenuta all'altezza da parte del Paris Saint-Germain come sottolineato da Leonardo, direttore sportivo dei parigini: "L'offerta del Real Madrid non è sufficiente - spiega in un'intervista al quotidiano spagnolo Marca - Verbalmente abbiamo detto di no. È meno di quanto abbiamo speso per acquistare il giocatore dal Monaco al quale dobbiamo ancora dei soldi". Sulla volontà di Mbappé, tuttavia, Leonardo ha lasciato intendere che sembra intenzionato a partire verso Madrid. "Perché il Real, allora, ha fatto un'offerta?" ha aggiunto il ds.

"Real, comportamento scorretto e illegale" leggi anche Il Real si muove per Mbappé: offerta da 160 mln L'atteggiamento del Real Madrid non è piaciuto al Paris Saint-Germain, tanto che Leonardo ha definito "scorretto e illegale" quanto fatto dai blancos: "Da due anni il Real sta avendo un comportamento scorretto, illegale - ammette - Hanno contattato l'entourage del giocatore, la prova di questa strategia è la proposta presentata a sette giorni dalla fine del mercato". L'obiettivo del Psg, però, resta quello di trattenere Mbappé, rinnovando il contratto in scadenza tra un anno: "Abbiamo presentato due offerte per il rinnovo di contratto - aggiunge Leonardo - La prima, molto importante, due mesi fa, all'altezza dei migliori. Un'altra, più recentemente, a livello degli ultimi top player. Il giocatore ha dato la sua parola che non avrebbe lasciato il Psg a zero".