Arriva l'annuncio del club viola: l'uruguaiano si traferisce in Italia in prestito oneroso (1 milione e mezzo) con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Avrà la maglia numero 18

Importante rinforzo per la Fiorentina, che accoglie Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano era già sbarcato in Italia, ha effettuato le visite mediche e firmato il nuovo contratto con il club viola. E puntuale è arrivato l'annuncio del suo ritorno in Serie A: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Torreira dall’Arsenal Football Club", le parole utilizzate dal club del presidente Commisso sul proprio sito ufficiale. I viola pagheranno 1 milione e mezzo di euro per il prestito e avranno poi un'opzione per acquistare il centrocampista a titolo definitivo tra un anno fissata a 15 milioni. Torreira ha anche già scelto il suo nuovo numero di maglia e vestirà il 18.